Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 Taktik Analiz
04:30 İtalya Kupası Magazin
04:55 Futbol Anadolu
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. - Giresunsp
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Yılport Samsunspor - Eskiş
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Altınordu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Akhisarspor - İstanbulspor
18:55 Akhisarspor - İstanbulspor A.Ş.
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika