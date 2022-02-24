Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:50 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:00 Şehirden Uzakta
03:50 Seksenler
05:10 Tek Yürek
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika