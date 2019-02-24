24 Şubat Pazar Spor Gündemi
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:38 Kaynak: DHA
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti
Alanyasporlu Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Ayakta Alkışladı
Galatasaray, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
6 Haftadır Puana Hasret Olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'den İstifa Sinyali