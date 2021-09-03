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24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

03.09.2021 12:27

FETÖ terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kararı olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeden kaçan Y.M.K. isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Temmuz'da İsveç'ten geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 24 ayrı suç kaydından arandığı öğrenilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 12 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında İsveç'ten gelen bir yolcuyu durdurdu.

24 ayrı suçtan aranıyordu! FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

24 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Ekipler, yapılan pasaport kontrolü ve sorgulamasında Y.M.K. isimli kişinin 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM'ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçları başta olmak üzere 24 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit etti.

24 ayrı suçtan aranıyordu! FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

15 TEMMUZ SONRASINDA KAÇMIŞ

Şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı belirlendi. Y.M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul Havalimanı, İsveç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika


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