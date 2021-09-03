24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 12 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında İsveç'ten gelen bir yolcuyu durdurdu.

24 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Ekipler, yapılan pasaport kontrolü ve sorgulamasında Y.M.K. isimli kişinin 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM'ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçları başta olmak üzere 24 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit etti.

15 TEMMUZ SONRASINDA KAÇMIŞ

Şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı belirlendi. Y.M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.