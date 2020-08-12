24 tabancayla yakalandı; kurusıkıları kurşun atabilecek hale getiriyordu - Son Dakika

24 tabancayla yakalandı; kurusıkıları kurşun atabilecek hale getiriyordu

NİĞDE'de evinin altındaki torna atölyesinde kurusıkı tabancaları, kurşun atabilen tabancalara dönüştürdüğü belirlenen Nuh B. (73), gözaltına alındı.

NİĞDE'de evinin altındaki torna atölyesinde kurusıkı tabancaları, kurşun atabilen tabancalara dönüştürdüğü belirlenen Nuh B. (73), gözaltına alındı. Operasyonda, 24 tabanca ve 17 av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı Kasabısı'nda Nuh B.'nin (73), evinin altındaki torna atölyesinde kurusıkı tabancaları, kurşun atabilen tabancalara dönüştürdüğü ihbarını aldı. Ekipler, atölyeye yaptığı baskında, 13'ü namlusu değiştirilmiş, 6'sı kurusıkı toplam 24 tabanca, 17 av tüfeği, 41 şarjör, 133 fişek ile silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Nuh B. ile birlikte yaşadığı Döndü K. gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:47

Kaynak: DHA

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