24 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:35 Kanatsız Kuşlar
04:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
12:00 Ayasofya Özel
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
20:00 Ferdinand
21:55 Mutlu Aile Defteri
22:05 Bölük
23:45 Güvenlik