24 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:35 Kanatsız Kuşlar

04:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

12:00 Ayasofya Özel

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu

20:00 Ferdinand

21:55 Mutlu Aile Defteri

22:05 Bölük

23:45 Güvenlik