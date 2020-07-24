24 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 beIN Teknik
01:00 Futbolun Şehirleri
01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
02:00 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
06:45 Maç Saati
08:15 Süper Lig Haftanın Golleri
08:30 Maç Saati
10:00 My Story
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:15 Kolaysa Anlat
11:00 beIN Wellness
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:30 Maç Saati
14:15 Maç Saati
16:00 beIN Wellness
16:00 Kolaysa Anlat
17:00 Taraftar
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
18:00 beIN Manşet
19:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 beIN Manşet
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray
21:45 Devre Arası
22:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Sonu