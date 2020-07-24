24 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

01:00 Futbolun Şehirleri

01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

02:00 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

06:45 Maç Saati

08:15 Süper Lig Haftanın Golleri

08:30 Maç Saati

10:00 My Story

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:15 Kolaysa Anlat

11:00 beIN Wellness

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:30 Maç Saati

14:15 Maç Saati

16:00 beIN Wellness

16:00 Kolaysa Anlat

17:00 Taraftar

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Teknik

19:00 Taraftar

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

21:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray

21:45 Devre Arası

22:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Sonu