24 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bay Yanlış
02:30 Her Yerde Sen
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
16:00 Yaparsın Aşkım
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Bay Yanlış
23:15 Bay Yanlış