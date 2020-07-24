24 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Maksimum Tehlike
01:45 5. Dalga
03:45 Kuaförüm Sensin
03:45 Kalp Atışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gizemli Adaya Yolculuk
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 Gizemli Adaya Yolculuk
23:45 5. Dalga