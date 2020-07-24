24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Şampiyonlar
00:35 Şampiyon
02:25 Elimi Bırakma
03:00 Osmanlı Tokadı
04:40 Umudun Toprağı
05:05 Hayat Kurtaranlar
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:05 Osmanlı Tokadı
10:30 Tozkoparan
11:55 Elimi Bırakma
12:05 Elimi Bırakma
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Başlangıç
23:15 Hayat Kurtaranlar
23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi