Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 UEFA Euro 2020 Özetler
03:20 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
03:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:05 Brezilya - Almanya
07:50 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 UEFA Euro 2020 Özetler
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Bülteni
16:50 Efsanelerin İzinde
17:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Spor Bülteni
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika