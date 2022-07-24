Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 İsveç - Belçika
05:00 Spor Artı
06:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 M. Başakşehir - Maccabi Netanya
08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
17:00 Gündem Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Aktüel Futbol Transfer
21:55 Fransa - Hollanda
Son Dakika › TV › 24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika