Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Hayat ve Ben ve Kelimeler
01:35 Mükemmel Eşleşme
03:50 Bu Toprağın Sesi
04:40 Şefin Sağlıklı Masası
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Payitaht Abdülhamid
12:40 Kara Tahta
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
22:45 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 24 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika