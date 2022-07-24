Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:30 Masterchef Türkiye 2022
15:15 Doya Doya Moda
17:30 Masterchef Türkiye 2022
20:00 Masterchef Türkiye 2022
Son Dakika › TV › 24 Temmuz 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika