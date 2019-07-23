24 Temmuz Basın Bayramı

Vali Osman Kaymak, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Osman Kaymak, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız basının, demokrasinin en etkili ölçütlerinden biri olduğunu vurguladı.

Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilemeyeceğinin altına çizen Kaymak, mesajında "Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir. Ancak, basının özgürlüğü kadar objektifliği de toplumumuz için son derece faydalı ve önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın haber verme, bilgilendirme, eğitme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktasıdır.

Bu düşüncelerle, Basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünü kutlar, görev başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anar, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletirim."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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