24 Temmuz Basın Bayramı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün, demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirtti.

Balta, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basının, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araç olduğunu ifade etti.

Sürekli kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan, kamuoyu ve kamu arasında köprü kuran, kamuoyunun nabzını tutan, ülkenin gelişen ve güçlenen demokrasisine önemli katkıları olan basının görevini büyük gayretler sarf ederek yerine getirdiğine işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Gazeteciler; ülkemizin, şehirlerimizin ve İlçelerimizin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu yönde Trabzon basınımız görevini layığı ile yerine getirmektedir. Bu anlamda kendilerinden büyük güç almaktayız. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Medya bağımsız olmalıdır; basında çalışanlar, gazeteciler, haberciler ne derece özgür olursa, başta ülkemiz ve şehrimizde demokrasisi de o denli güçlü olur. İfade hürriyeti ve basın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz unsurlarıdır. Lakin basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Sosyal medyanın en etkin olduğu son yıllarda doğru ve tarafsız habercilik anlayışı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Aslolan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesinin sağlanmasıdır. Bu önemli görevi icra eden başta yerelde çalışan gazeteci kardeşlerim olmak üzere tüm medya mensuplarımızın bu özel gününde yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü vesilesiyle, zorlu ve meşakkatli görevlerinde tüm gazetecilere başarılar dileyerek, 24 Temmuz Basın Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

