Sakarya
Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydıntepe, mesajında, gazetelerin ilk kez sansürsüzce yayına başladığı 24 Temmuz 1908 tarihi üzerinden bir asrı aşkın süre geçtiğini kaydetti.
24 Temmuz'un o günden beri çalışan gazeteciler adına "Basın bayramı" olarak kutlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Halkımızı habersiz bırakmamak adına gecesini gündüzüne katarak çalışan, bu yönüyle vatandaşın gözü, kulağı, dili, düşünce dünyamızın ve özgürlüğümüzün en etkili temel aracı olarak basın kuruluşları, toplum adına olmazsa olmaz hayati öneme haiz hizmetleri yürütüyor. Şahısların özel hayatına girmeden, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, tarafsızlık ilkesine özen gösterip, kamuoyunu aydınlatan, böylece bu çileli mesleğin hakkını teslim adına olağanüstü gayret gösteren, ilimiz ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenen meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımla başarılarının artarak devamını diliyorum."
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur
Matur da 24 Temmuz'un yüz yılı aşkın bir süredir Basın Bayramı olarak kutlandığını kaydetti. Türkiye
Cumhuriyeti'yle demokrasiyle tanışan ülkede zaman zaman demokrasi kesintiye uğrasa da 24 Temmuz Basın Bayramı'nın kesintisiz kutlandığını aktaran Matur, şu ifadeleri kullandı:
"Zaman zaman yaşanan sıkıntılarda gazeteciler özgürlüklerine sahip çıkarken bir anlamda mesleklerine ve de demokrasiye sahip çıkmışlardır. Gazeteciler, her zaman demokrasinin yılmaz savunucuları arasında yer almıştır. En son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da özgür Türk basını, hainlere karşı gerekli tavrını ortaya koymuştur. Demokrasiye ve özgürlüklerine sahip çıkma adına 15 Temmuz'da hainlere karşı koyan Türk basını bundan sonra da bu ilkelerinden taviz vermeyecektir. Meslektaşlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor ve 24 Temmuz 2007'de aramızdan ayrılan Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin unutulmaz başkanı Necdet Güngörsün'ü rahmetle anıyoruz."