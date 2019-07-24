Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Yıldırım mesajında, 24 Temmuz'un Türk basını için bir dönüm noktası olduğunu ve bu günün bayram ilan edildiğini belirtti.
Basının demokratik sistemler için vazgeçilmez olduğunu ifade eden, Yıldırım şunları kaydetti:
"Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir.
15 Temmuz günü de basınımız, milletimizin müşterek sesi olmuş, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergilemiş, milletimizin yanında olmuş, darbe girişiminin bertaraf edilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Türk basını, bu dik duruşuyla demokrasimizin güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir."