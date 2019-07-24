24 Temmuz Basın Bayramı
1 saat önce
Muğla Valisi Esengül Civelek, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:31 Kaynak: AA
Valisi Esengül Civelek
, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Civelek mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.
Demokratik ve çağdaş toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının toplumun aydınlanmasında ve bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Civelek, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Türk basınından sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde sorumluluk duygusuyla hareket ederek, toplumun haber alma hakkını karşılamak için her koşulda fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."
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