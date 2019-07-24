Son Dakika Haberleri: "24 Temmuz Basın Bayramı"
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"24 Temmuz Basın Bayramı"

50 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilal Şentürk, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentürk, mesajında, basın kuruluşlarının toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını ifade etti.
Basın kuruluşlarının, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine de katkı sağladığını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda yeni iletişim imkanları artarken buna paralel olarak özellikle internet kullanımıyla zenginleşen iletişim dünyasında toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:49 Kaynak: AA
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