Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi
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24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

14 dakika önce

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlı takım Avusturya kampına hareket edecek.

24 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlı takım Avusturya kampına hareket edecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY
Sarı kırmızılılar çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.

TRABZONSPOR
Bordo-Mavili takım hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.

YENİ MALATYASPOR
Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya gelecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10.30-17.30 Turuncu-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift idmanla devam ediyor.

KASIMPAŞA
10.00-20.00 İstanbul ekibi yurt dışı kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.


Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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