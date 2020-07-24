24 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - GalatasarayBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.Takım Ankara'ya gidecek.Kafilenin kente varışı.FENERBAHÇESarı-lacivertli takımda Çaykur Rizespor karşılaşmasının son çalışması yapılacak.TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Takım akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek.Kafilenin kentte karşılanması.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR20.00 Turuncu-lacivertlilerde yönetim kurulu, futbol takımı ve teknik heyet restoranda bir araya gelerek şampiyonluk yemeği yiyecek.TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL20.00 Ankara Demirspor - Tuzlaspor22.00 Manisa FK - Sancaktepe FK
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Milan - Atalanta (Hakan Çalhanoğlu)