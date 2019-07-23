Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

2 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, hak ve özgürlükleri koruyarak, toplumun doğru, tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, hak ve özgürlükleri koruyarak, toplumun doğru, tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.
Yontan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde gazetelerin yayım öncesi denetiminin kaldırılmasından bu yana Türkiye'de bu tarihin Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti.
Hak ve özgürlükleri koruyarak, toplumun doğru, tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Yontan, şunları kaydetti:
"Özgür, tarafsız basın, toplumun ilerlemesine önemli katkılar yapar. Basın özgür olmazsa demokrasiden söz edilemez. Demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi, hedeflerine ulaşması, şeffaf yönetim konusunda basının üzerine önemli görevler düşmektedir. Sansürün, oto sansürün, baskının olmadığı, basının özgürce çalışabildiği bir Türkiye ve dünya dileğiyle 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum."
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:57 Kaynak: AA
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