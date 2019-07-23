Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

52 dakika önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak, 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Şıldak, mesajında, basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutladıklarını belirtti.
Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:
"Toplumun geniş kesimlerine ulaşılması noktasında, önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basının, hiç şüphesiz özgür, tarafsız, toplumsal duyarlılığı ve ülke menfaatlerini gözeten bir anlayışla, sorumlu yayımcılık ilkesiyle hizmet etmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu duygularla büyük bir özveriyle, mesai mefhumu gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katarak çalışan, en yakın mesai arkadaşlarımız olarak gördüğüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik ediyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum."
Hasan Şıldak, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:53 Kaynak: AA
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