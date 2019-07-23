Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

46 dakika önce

Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güner mesajında, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini belirtti.
Basın sektörünün, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:
"Basın sektörünün, milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getirmesi, demokrasimizin de en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle gece, gündüz büyük büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan başta yerel basınımız olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."
Sinan Güner, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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