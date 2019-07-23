24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Boyacı, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olan 24 Temmuz 1908'de onurlu bir direniş gösterilerek basının özgür olmasının sağlandığını belirtti.

Mesleğin onurunun korunduğu bu tarihi günün yıl dönümünde yıllardır dile getirdikleri mesleki düzenlemelerin zaman geçirilmeden gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Boyacı, "Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için meslek meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturularak kanun teklifi hazırlanmasını istiyoruz. Diğer taraftan Türk Ceza Kanunu'nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler mutlaka günümüz koşulları göz önüne alınarak değişmelidir." ifadelerine yer verdi.

Özgür ve tarafsız basının herkesin güvencesi olduğunu aktaran Boyacı, son dönemde teknolojinin hızla gelişimiyle internet haberciliğinin de büyük bir gelişim gösterdiğine işaret etti.

Boyacı, şunları kaydetti:

"İnternet haberciliği yapan meslektaşlarımız da gazeteci sayılmalıdır. Öte yandan Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve yaygın yayın yapan televizyon kanalları üzerindeki yük azaltılmalı ve ekonomik olarak desteklenmelidir. Gazetelerin Basın İlan Kurumu gelirleri için yürürlüğe giren 'vergi borcu yoktur' yazısının yer aldığı madde değişikliği ile icra iflas ilanlarına ilişkin düzenleme tekrar gözden geçirilmelidir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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