24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Gaziantep'teki bazı siyasetçiler ve kurum temsiclileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, basın emekçilerinin sektörün isimsiz kahramanları olduğunu belirtti.

Demokrasinin gelişmesi sürecinde olmazsa olmaz bir faktör teşkil eden basının, milletin müşterek sesi olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in, 'Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür.' sözü de basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, başta Gaziantep'te görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan birisidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise fikir ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilerin ve basının, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Tarafsızlık ve doğruluk ilkesiyle topumu haberdar etme görevi taşıyan basının, toplumun bilgilenmesi ve aynı zamanda bilinçlenmesi noktasında da büyük bir önemi ve mesuliyeti vardır.Gazetecilerimizin ilkeli, araştırmacı ve geniş bilgiye dayalı hazırladıkları haberler ülkemizde ve dünyada gelişen olayları izlememizde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz'un 111. yıldönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarken çalışmalarında başarılar diliyorum."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da basının demokrasiyi koruyup güçlendirmenin yanında toplumun, gözü, kulağı sesi, nefesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar ışığında bir toplumun yapılanmasında bu denli etkinliği olan basının da bu bilinçle hareket etmesi gerekmektedir. Meslek ilkeleri doğrultusunda toplumun yararını gözeterek, değerlerimizi koruyup, yaşatarak, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu oluşturmak ülkemizin aydınlık yarınları, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çok önemlidir. Özveriyle çalışmalarını yerelden sürdüren, Gaziantep'i; tarihi, turizmi, sanayisi, ekonomisi ve kültürü ile dünyaya tanıtan yerel basın çalışanlarımız da ayrı bir teşekkürü hak etmektedirler."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.



Basın çalışanlarının milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunun altını çizen Kılıç, "Doğru haberi ve vicdanı esas alan basın, demokratik toplumların en önemli güvencesidir." diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Vekili Aşkın Söğüt ise haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında geldiğini belirtti.

İletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu doğru bilgilendirmekle birlikte, halkla devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlendiğini aktaran Söğüt, şöyle devam etti:

"Özgür basın, doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümünde, İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nı kutlar, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar dilerim."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de iletişimin en güçlü araçlarından olan basının, toplumun aynası olduğunu söyledi.

Ünverdi, kamuoyunun gelişen olaylardan haberdar olmasında basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu belirterek, basında sansürün kaldırılmasının, demokrasi kültürünün yerleşmesinde çok önemli yeri olduğunu ifade etti.

Toplumun doğru haber alma ve doğru bilgilenme hakkının basın yoluyla gerçekleştiğini belirten Adnan Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin her alanda gelişmesi ve büyüme sürecinde basınımız önemli bir rol üstlenmektedir. Kamu görevi yapan basınımız demokratik toplumların en önemli kurumlarından birisidir. Dünya'nın küresel bir köy haline geldiği, bilgiye anında ulaşma imkanın olduğu çağımızda doğru bilgiye ulaşmada basınımız çok hassas bir işlevi yerine getirmektedir. Bu duygularla gece-gündüz demeden halkımızın doğru haber alması için çalışan bütün yerel ve ulusal basın mensuplarımızın gayret ve çabalarını takdir ediyoruz."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da basın özgürlüğünün tüm dünya ülkeleri için vazgeçilemez bir unsur olduğunu belirterek, demokrasilerin gelişmesinde, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde, milletin yararına olacak aksaklıkların ortaya çıkarılıp, giderilmesinde basının ve basın mensuplarının öneminin yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir" sözlerini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Toplumumuzun en önemli yol göstericilerinden olan gazetecilerimiz, basın camiamız, ülke ve toplumsal meselelerde muhakeme yapabilmemizi sağlayacak bilgiyi aktarma görevini üstlenirler. Doğru bilgiye ulaşabilmemizin tek yolu da basın özgürlüğünden geçmektedir. Basının özgür olmadığı bir toplumda ne doğru bilgiden bahsedilebilir, ne demokrasiden bahsedilebilir, ne de özgürlüklerden… Şehrin önde gelen kurumları ve STK'ları olarak bizlerin de üzerine düşen pek çok görev var. Bunlardan en önemlisi çok sesliliği, eleştirel gazeteciliği ve emek verip şehri, toplumu için haber üretme derdi güden meslek erbaplarını desteklemektir."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay da bağımsız ve tarafsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirterek, "Haber alma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan bağımsız ve tarafsız basın, aynı zamanda demokrasinin gelişmesini de sağlayan bir aydınlanma aracıdır" dedi.

Basın-yayın kuruluşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını buruk bir şekilde kutladıklarını aktaran Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi. Bu nedenle de 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansürün kaldırılması, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

