Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

37 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Şimşek, mesajında, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan doğru, ilkeli ve objektif bir şekilde kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.
Basının ahlak kuralları içerisinde meslek etiğine bağlı kalarak vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi de yaptığını aktaran Şimşek, "Ulusal basının yanında, ilimiz ve bölgemizde yaşanan olay ve gelişmelerden bilgi sahibi olmamızı, şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da kamuoyunu bilgilendirme adına gece gündüz demeden yapmış oldukları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Tüm basın mensuplarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman doğru, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ilkeli ve objektif yaklaşımları ile gerçekleri kaleme alan, görüntüleyerek ana tanıklık eden, kamuoyunu gerçeklerle en hızlı şekilde bilgilendiren basın yayın organlarının her zaman demokrasiye birlik ve beraberliğe sahip çıkarak üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirdiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basın, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi iletişim özgürlüğü ile mümkündür. Şüphesiz iletişim özgürlüğü, şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarındandır. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyerek, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyor, tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."
Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]