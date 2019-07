24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Malatya'da milletvekilleri ve belediye başkanları 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mesajında, basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine

getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve

mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri gözardı etmemelerinin, sorumlu bir

yayıncılık üstlenmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Basının önemini en somut şekilde 15 Temmuz 2016'da görüldüğüne dikkati çeken Çalık, "FETÖ darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı. Demokrasinin, milletimizin, devletimizin ve milli iradenin yanında saf tuttu. Basın, göstermiş olduğu bu hareketle ihanet girişiminin bastırılmasında büyük rol oynadı. Görevini layıkıyla ve onuruyla

yapan basın kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesi açısından ne kadar elzem ve gerekli olduğu bu alçakça saldırıya karşı gösterilen ortak tavır sayesinde bir kez daha kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşünün modern dünyada tartışmasız kabul gördüğünü belirtti.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında geldiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almıştır. Bu da göstermiştir ki milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Milli iradeyi hedefleyen bu hain kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın yayın organlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyen Gürkan, "Çalışmalarının her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyorum. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de basının, toplumun geniş kesimlerini etkileyen ve yönlendiren önemli bir kamusal güç olduğunu kaydetti.

Her toplumun kendine özgü değerlerine saygılı bir basın, demokratik kültürün en büyük güvencesini oluşturduğunu aktaran Güder, şunları belirtti:

"Böyle bir önemli görevi yerine getiren basın emekçilerinin daha iyi şartlarda mesleklerini icra etmeleri, ülkemizin her alanda gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü vesilesiyle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, yaşamlarında sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

