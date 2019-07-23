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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

9 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gürel, mesajında, mesleki ilkelere bağlı, toplumsal duyarlılığın ve değerlerin farkındalığıyla kişi hak ve özgürlüklerine saygılı bir basın gücünün demokrasinin olduğu kadar toplumsal gelişmenin, birlik ve beraberliğin de en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeye bağlı olarak iletişim araçlarının hem alabildiğine çeşitlendiğini hem de habere ve bilgiye ulaşma hızının saniyelerle ölçülür hale geldiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:
"Toplumun kendisine sunulan bilgiye verdiği refleks de o derece hızlı ve çabuk olmaktadır. Bu sebeple doğru haber, tarafsız yayıncılık, güvenilir kaynak, gerçeklik ve bilgiyi sunum yöntemi son derece önem arz etmektedir. Öte yandan basında sansür ve bilgi akışının önüne engel koymak ve basınımızı bu temel görevinden uzaklaştırmaya çalışmak da toplumun huzuru, gelişmesi, kendini tanımak suretiyle gerçekleştirmesi ve ilerlemesi önündeki en büyük engeldir. Bu sebeple basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi habercilik ve yayıncılık açısından yeni bir başlangıç ve diriliş olarak kabul edilmektedir."
Gürel, görevlerini büyük bir özveri, sorumluluk ve ciddiyetle yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ev Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ve Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:55 Kaynak: AA
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