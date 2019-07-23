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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

54 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Abdi Bulut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Abdi Bulut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Soytürk, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz'un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.
Basının haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu belirten Soytürk, basının kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlattığını, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.
Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de hızla gelişen dünyada basın ve yayın kuruluşlarının etkinliğinin artarak, demokrasinin ayrılmaz unsuru haline geldiğini belirtti.
Dülger, basın kuruluşlarının yaşanan gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunduğunu aktardı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da basının halkın aydınlatılmasında büyük bir görevi olduğuna işaret ederek, "Yerel ve ulusal basınımızın yapmış oldukları çalışmalar bizler ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle ve takdirle izlenmekte olup, büyük özveri ve fedakarlıkla yürüttükleri görevlerini bundan sonra da aynı anlayışla yerine getireceklerine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 Kaynak: AA
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