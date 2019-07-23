Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürkan, mesajında, basında sansürün kaldırılışının 111. yılının kutlandı.
24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırıldığını aktaran Gürkan, mesajında şunları kaydetti:
"Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. O günden bu yana her yıl 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Özgür basın bugün modern dünyanın en önemli unsurları haline gelmiştir. Her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü en temel hakkıdır. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurudur. Basın, ülke yönetimi ve halk arasında köprü görevi görmekte, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturmasında etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle haber ve bilgi akışını sağlamak adına günün her anında yılmadan, gece gündüz, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde, hangi şartlarda olursa olsun görevini başarıyla yerine getiren basın çalışanlarımızın, fikir işçilerimizin basın bayramını bir kez daha kutluyorum."
Gürkan, Türkiye
Cumhuriyeti için 24 Temmuz'un ayrı bir öneme daha sahip olduğunu belirterek, "24 Temmuz 1923 tarihi ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu kazandığı bir tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı azim, inanç, cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla yürüten yüce Türk milleti, kazandığı bu zaferi Lozan
Barış Antlaşması ile taçlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması, Edirne için de çok büyük öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.