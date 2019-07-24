Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

57 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, mesajında, ülkenin ve şehrin gelişimi, halkın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkısı bulunduğunu belirtti.
Milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının, toplumun bilgilendirilmesi ve vatandaşların devletle iletişiminin sağlanmasında önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Sezer, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkale'de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Saygılı da mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.
24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını ifade eden Saygılı, "Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan biridir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.
Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:33:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]