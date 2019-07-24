Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

2 saat önce

Mersin'de, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Mersin'de, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, yeni yargı reformu paketinde yer alan icra ilanlarının gazetelerde yayımlanmamasına yönelik düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini savundu.
"Bu düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle Anadolu gazetecilerinin büyük bir bölümü kapılarına kilit vuracak ve bir çok gazeteci işsiz kalacaktır" ifadesini kullanan Demirtaş, "Bu yasa tasarısının biran önce iptal edilmesini, yerel ve yaygın basına daha çok destek verilmesi gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum." dedi.
Demirtaş, şunları kaydetti:
"Yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta ve zaman zaman canını da tehlikeye atarak gerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde ülkemizde basın önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu vesileyle tüm gazeteci ve basın mensuplarımızın mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını diliyorum."
Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:21 Kaynak: AA
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