Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

2 saat önce

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özcan, bir restoranda düzenlenen kahvaltıda ulusal ve yerel medya mensuplarını ağırladı.
Güzel bir günde gazetecilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özcan, "Basınımızın topluma olan katkıları çoktur. Bunların en önemlisi 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde o gecenin öncesi ve o gece basının duruşudur. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bu duruş çok önemliydi. Basının bu tutumuyla dünyanın en uzak yerlerine kadar bu süreçte Türkiye'de yaşananlar herkese ulaştı." dedi.
Tekirdağ, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:32 Kaynak: AA
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