Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Kars Valisi Türker Öksüz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Öksüz mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından basının, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Basının kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:
"İlimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimle, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basınımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."
Muammer Türker, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:58:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]