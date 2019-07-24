Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

1 saat önce

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında yerel basının gelişimi için kararlar alınmasını beklediklerini belirtti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında yerel basının gelişimi için kararlar alınmasını beklediklerini belirtti.
Duyar, açıklamasında son dönemde 4 yerel gazetenin kapandığı kentte yaklaşık 30 gazetecinin işsiz kaldığını belirterek Manisa Valisi Ahmet Deniz'in yayınladığı resmi ilan genelgesinin bu ortamda yerel medya ve gazetecilere önemli bir destek sağladığını ifade etti.
Yargı Reformu Strateji Belgesinde resmi ilan statüsünde bulunan icra ilanlarının yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanması zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü, bunun özellikle yerel basın için ilan gelirlerinin yarısının azalması anlamına geldiğini savunan Duyar, bu anlamda müjdeli bir haber beklediklerini belirtti.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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