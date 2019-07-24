24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Erin mesajında, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın en önemli işlevini gören basının, fikir ve düşünceleri kamuoyuna yansıtması suretiyle karar alma süreçlerinde de idareye yol gösterdiğini belirtti.

Yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olunması, gelişmelerin geniş kitlelere yayılmasında en etkili aracın basın olduğunu ifade eden Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasi kültürünün yaşaması ve gelişmesini sağlayan en önemli kurumların da başında gelmektedir. Ülkemizde basının önemi, cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında Anadolu halkının ülkedeki gelişmelerden haberdar edilmesi, yurdun düşman işgalinden kurtarmasında büyük ilham kaynağı olmuştur. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı durma çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, yine basın aracılığıyla ülkeye duyurularak, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak mecrası gelişen basının, günümüz toplumunun haber alma gereksinimini tarafsız, doğru ve hızlı biçimde yerine getirmeye devam etmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü milli birlik ve beraberliğimize destek verecek şekilde, meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde sürdürmesi elzemdir. Basında sansürün kaldırılışının 101'inci yıl dönümü münasebetiyle kutladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle, tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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