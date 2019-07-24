24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
54 dakika önce
Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığının Twitter
hesabından paylaşılan mesajda, "Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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