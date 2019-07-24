Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

54 dakika önce

Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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