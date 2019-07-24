Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın temsilcileri, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın temsilcileri, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir araya geldi.
Arıkan, yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimize yurt dışında zarar vermeyecek, yurt içinde de kalkındıracak her haberi biz de savunuruz. Yerel basın her zaman önemlidir. Basının görevini en iyi şekilde yapması için bizler de her zaman elimizden gelen kolaylığı sağlarız." diye konuştu.
Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı da gazetecilerin ve basın kuruluşlarının zor şartlar altında görev yaptığını aktararak, "Gazetecilere görevlerini yapmada kolaylık sağlanmalı, basın kuruluşlarına da destek verilmelidir." ifadelerini kullandı.
Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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