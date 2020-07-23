24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, toplumu bilgilendiren ve yaşanan her türlü olaydan haberdar eden basın kuruluşlarının varlığına her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Basın kuruluşlarının, internet teknolojisinden de faydalanarak, daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışma yürüttüğünü, topluma yeni ve etkili yöntemlerle ulaşmanın fırsatını yakaladığını aktaran Akın, basın mensuplarının aynı zamanda devletle vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması ve toplumsal sorunların dile getirilerek çözüme kavuşması noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini de vurguladı.

Vali Akın, mesajında şunları kaydetti:

"Basının görevini rahat bir şekilde ve toplumun menfaatlerini gözeterek yürütebilmesi için özgür bir ortamın olması şarttır. Basın kuruluşlarımız zor şartlar altında büyük bir mücadele ile görevlerini sürdürmektedir. Asılsız ve herhangi bir dayanağı olmayan haberlerin kolaylıkla yayılabildiği günümüzde toplumun doğru ve gerçek bilgiye erişmesi ancak basın ahlakından taviz vermeyen gazetecilerimizin varlığı ile mümkündür. Basın mensuplarının bu hususlara gerekli hassasiyeti göstermesi kamuoyunun en büyük beklentisidir. Bu duygularla yer ve zaman mefhumu gözetmeden görevini fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."