24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, 1908'de basında sansürün kaldırıldığını, her yıl bu tarihin "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Gül, iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkının modern dünyada tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade etti.

Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşlarının demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığına dikkat çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bütün dünya ülkelerinin sistemlerini, ekonomilerini, toplumsal bakışlarını ve toplumsal yaşayış tarzlarını sağlık temelinde yeniden sorgulamalarına yol açan küresel bir salgınla, Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu dönemde, Gaziantep olarak toplumsal birlikteliğimizi artırmak adına uyguladığımız her projede, ilimizde bulunan basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle bizlere yardımcı olmuş ve birlik anlayışımızın artmasına katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte ilimizin kalkınması açısından koyduğumuz hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda, basın mensuplarımızın bizlere desteği de ayrıca gücümüzü artırmıştır. Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünde, ilimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygın gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum."