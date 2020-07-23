24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından birinin tarafsız ve özgür basının varlığı olduğunu belirtti.

Basının, kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesinin, demokrasiyi güçlendirirken, kamuoyunun duyarlılığını artırarak bilinçlenmesine katkı sağladığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Basının özgürlüğü ve çok sesliliği, insanlarımızın farklı düşüncelere saygı duymalarına imkan vermekte ve birlikte yaşama kültürüne zemin oluşturmaktadır. Edirne'mizin dününe ve bugününe tanıklık eden basınımızın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişiminde, gerekli kamu bilincinin oluşturulmasında ve demokrasinin devamlılığında basın çok önemli bir paya sahiptir. Çalışmalarını yıllardır tarafsızlık anlayışı ile meslek ilkelerinden ödün vermeden sürdüren değerli basınımızın, bu yıl 112'ncisi kutlanacak olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı içten dileklerimle kutlarım."