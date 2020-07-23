24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının kamuoyunu bilgilendirme hakkına sahip olduğunu ve devletin çıkarlarını gözettiğini bildiren Asya, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Basın mensupları, halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Basın genelde ve yerelde yaşanan hadiseleri topluma yansıtan en önemli araçtır. Özellikle biz yerel yönetimler basına büyük önem veriyoruz. Bizi şehrimizdeki insanlarımıza anlatacak, yaptığımızı halka ulaştıracak olan yerel basındır. Sadece yapılan değil yapılmayanları da gündeme getirerek, bizlere yön göstermeleri de son derece önemlidir. Bu anlamda bilginin topluma ulaştırılmasında doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla toplumsal değerlere, kişisel hak ve özgürlüklere saygı anlayışı çerçevesinde görevlerini yürüten değerli basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Muşumuz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygularla her şart ve koşulda cefakarca çalışan basın çalışanlarımızın bayramını kutluyorum."