24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı ve demokrasiden yana çalışmayı görev sayan basının, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağladığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarımız, demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. 15 Temmuz'da ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli irade ve demokrasimize kasteden FETÖ darbe kalkışmasına karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum sergilemiştir. Bu da göstermiştir ki, zor şartlar altında görev yapan değerli basın emekçilerimiz, demokrasimizin en büyük güvencesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünde, şehrimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygın gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, sağlık ve başarılar dilerim."