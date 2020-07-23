24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gün olduğunu belirtti.

Osmanlı İmparatorluğundan bugüne kadar Türkiye'de iletişimin en güçlü araçlarından biri de basın olduğunu, basının, toplumların gelişmesinde büyük rol oynayan temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

24 Temmuz 1908'de 2. Abdülhamid tarafından ikinci meşrutiyetin yeniden ilan edildiği tarih aynı zamanda basın özgürlüklerinin de başlangıç tarihi olduğunu ifade eden Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılmasıyla, basınımız Milli birlik ve beraberlikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda farkındalık oluşturmak, toplumu aydınlatmak gibi işlevlerini yerine getirmektedir. Sakarya'da da meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi ve doğru olmayan haberlerden kaçınan basınımız, iletişimin en güçlü araçlarından biridir. Toplumların gelişmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşturulmasında da büyük bir güce sahiptir. Milletimize doğru haber verme adına yaz kış demeden gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan tüm basın çalışanlarının basın bayramını kutlarım."