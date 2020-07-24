24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında 24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Kamu adına gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basının, demokratik hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Akman, halkın doğru, şeffaf ve objektif şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu aktardı.

Akman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basının gücü, milletimizin gücüdür. Toplumları aydınlatmak gibi büyük sorumluluk üstlenen basının ve basında çalışan arkadaşlarımızın aldıkları sorumluluk ve üstlendikleri bu misyon ile demokrasimizin daha da güçlendiğini görüyoruz. Basının gücünün, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ayrıca Tuşbamızın gelişmesi, vatandaşlarımızın şehirde daha konforlu ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için yaptığımız çalışmaları hemşerilerimize duyuran basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."