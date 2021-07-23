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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

23.07.2021 11:10
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, kamuoyunu hızlı, etkili ve doğru bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basının tarafsız ve objektif bir biçimde halkın gözü kulağı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışan basın çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükkılıç ayrıca "Şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlemesi ve güçlenmesi için görevini hakkıyla yapan basın mensubu arkadaşlarımızın şehrimize kendi alanlarında katkı sağladığını özellikle söylemek istiyorum. Basın mensuplarının gösterdikleri hassasiyet ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar kentimize büyük katkı sağlıyor ve bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce vefat eden eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile vefat eden tüm basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri basınının 110 yıllık tarihine ışık tutacak basın müzesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özdoğan ise tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırıldığını aktaran Özdoğan, gerek Türkiye'nin gerekse Kayseri'nin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ile başarılı çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurguladı.???????

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gazeteciliğin en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslek olduğunu anlattı.

Yalçın, gazetecilerin gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişiler olduğunu bildirdi.

Mustafa Yalçın, Basın Bayramı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika


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