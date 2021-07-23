24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, basının kişi, kurum ve toplum katmanlarına, kamu yararı gözeterek yayınlar yaptığını belirtti.

Basının, haber alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Basın demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Nitekim 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında basınımızın üstlendiği rol demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte gördük ki doğru mesajların, olabildiğince geniş kitlelere, hızlı ve ilk ağızdan ulaştırılması sayesinde basının, bir ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak noktasında da anahtar rolü bulunmaktadır.

Bu vesileyle o karanlık gecenin aydınlığa çıkmasında katkısı bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğini hakkıyla yapma gayretinde olan, çalışmalarında devletin ve milletin çıkarlarını gözeten tüm basın çalışanlarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Basın Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."