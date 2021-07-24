24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Gazetecilerin kamuoyu ve gündemini takip ederek, vatandaşlara haberleri ulaştırdığını aktaran Kendirli, "Yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, tarafsız habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm basın mensuplarımıza işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili İlhan da yazılı ve görsel basın emekçilerinin objektif ve doğru haberciliği ortaya koyarak, özveri göstererek görevlerini ifa ettiklerini kaydetti.

Basın emekçilerinin bayramını kutlayan İlhan, "Haberin kaynağına ulaşarak bilgi kirliliğinin oluşmasını önlemek adına özel hayata ve değerlere karşı saygılı, ölçülü bir tutum sergileyerek gereken dikkat ve özeni gösteren basın emekçilerine karşı yapılan sansür, kısıtlama ve yasaklamalar demokrasinin temel ilkeleri ile örtüşmemektedir." sözlerini kullandı.

Ekicioğlu ise demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak, bireylerin haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en başında basın geldiğini anımsattı.

Basının, doğru ve tarafsız haber vermek, olaylar ile ilgili toplumu aydınlatmak gibi çok önemli işlevleri bulunduğunu vurgulayan Ekicioğlu, basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, görev ve sorumlulukları ile kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirtti.